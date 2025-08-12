Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vélez: existe favorito nas oitavas de final da Libertadores?

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, o duelo entre o Leão e o Fortín é o pior da competição em termos técnicos
Tipo Notícia

O Fortaleza enfrenta na noite desta terça-feira, 12, o Vélez Sarsfield pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O torneio continental é a única competição que o Tricolor ainda disputa em paralelo ao Campeonato Brasileiro.

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o duelo entre o Leão e o Fortín é o pior da atual fase da competição, levando conta a parte técnica. Apesar disso, o confronto é uma chance de ambas as equipes se reestruturarem na temporada, uma vez que ambos não tiveram grandes desempenhos em 2025.

