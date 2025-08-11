Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: veja escalação provável, retrospecto e análise

Será o primeiro jogo das equipes pelas oitavas de final do torneio. A bola rola às 19 horas, na Arena Castelão
Autor Mateus Moura
Após sofrer uma goleada acachapante no fim de semana passado, pela Série A, o Fortaleza juntou os cacos e “mudou o chip” para a Libertadores, torneio em que disputa um importante duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira, 12, na Arena Castelão, às 19 horas, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: como chega o Leão

O efeito da chegada de Renato Paiva, que trouxe esperança por mudanças em meio a uma temporada caótica e decepcionante, já começa a perder força. Embora tenha promovido alguns ajustes táticos, o treinador português ainda não alcançou o principal objetivo: uma sequência de resultados positivos. Sob seu comando, o Leão somou duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória — todos os jogos pelo Brasileirão.

A péssima campanha no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a zona de rebaixamento desde a 11ª rodada, inevitavelmente afeta o clima da partida na Libertadores. Na derrota por 5 a 0 para o Botafogo, no sábado passado, boa parte da torcida deixou o Castelão já no início do segundo tempo. Em campo, a fragilidade defensiva, que já era um problema na era Vojvoda, segue sem solução com Paiva.

Apesar do contexto negativo, o confronto contra o Vélez pode significar um respiro para os torcedores e a chance de o clube alcançar mais um feito marcante em sua história: chegar, pela primeira vez, às quartas de final da Libertadores.

“Se chegou nas oitavas, pode chegar nas quartas, na semi, na final e ser campeão. Não tem essa coisa de ‘ah, na nossa chave tem o Flamengo, tem o Palmeiras’. Olha pra nós, olha pro nosso escudo, pros nossos torcedores e pessoas que nos apoiam. Somos capazes de chegar na final, e eu creio que vamos. Tenho muita certeza de que vamos chegar à final”, disse o confiante Deyverson, em coletiva.

Para esta partida, Renato Paiva não poderá contar com os goleiros João Ricardo e Brenno, o atacante Moisés e o meia Pochettino, todos lesionados. O volante Matheus Pereira, peça importante no time titular, também deve ser baixa por conta de um desconforto na coxa.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: como chega o El Fortín

O Vélez Sarsfield avançou às oitavas como líder do Grupo H, que tinha também Peñarol-URU, San Antonio Bulo Bulo-BOL e Olimpia-PAR. Já o Fortaleza foi vice-líder da Chave E, atrás do Racing-ARG. No Clausura argentino, o time de Schelotto vem de derrota para o San Lorenzo, mas antes acumulava três jogos de invencibilidade, com uma vitória e dois empates.

Em 2024, o Vélez foi a sensação do futebol argentino e conquistou o título nacional, feito que encerrou um jejum de 11 temporadas. Atualmente, aposta em um elenco jovem, com destaque para o atacante Maher Carrizo, de 19 anos, e para o experiente Brian Romero, artilheiro da equipe. Outro nome conhecido é Machuca, emprestado pelo próprio Fortaleza.

No lado argentino, o capitão e meio-campista Agustín Bouzat está no departamento médico e é desfalque certo. O chileno Diego Valdés — que chegou a negociar com o Fortaleza antes de fechar com o Vélez — também segue fora por lesão e ainda não estreou pelo clube.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: destaques do jogo

Pelo lado tricolor, o atacante Breno Lopes se firmou como titular sob o comando do técnico Renato Paiva e pode ser um dos destaques do Fortaleza contra o Vélez.

Já no time argentino, o grande destaque é a dupla de ataque formada pelo jovem Maher Carrizo, de 19 anos, e o experiente Braian Romero. Ambos são os artilheiros da equipe na temporada. 

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: retrospecto

O duelo com o Vélez é inédito, mas o Fortaleza tem um retrospecto considerável diante de equipes argentinas.

Entre 2020 e 2025, foram 14 confrontos oficiais contra os hermanos, entre Sul-Americana e Libertadores. Nesse período, o Tricolor obteve cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates, enfrentando Independiente, River Plate, Estudiantes, San Lorenzo, Boca Juniors, Rosario Central e Racing.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: veja a análise de João Pedro Oliveira

"É inevitável tratar a Libertadores como 'segunda opção' no atual contexto do Fortaleza. Em uma temporada ruim até aqui, o time convive com a pressão de evitar o rebaixamento no Brasileirão desde as primeiras rodadas e, para piorar, foi goleado dentro de casa pelo Botafogo no sábado. No entanto, uma vitória sobre o Vélez pode ser importante para a retomada da confiança do elenco tricolor, que, embora apresente alguma evolução em certos aspectos em relação aos últimos meses, ainda demonstra deficiências no geral", analisou o jornalista do Esportes O POVO.

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: escalação provável

Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Rossetto, Lucas Sasha e Lucca Pior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Vélez Sarsfield
4-3-3: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mamana, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tobías Andrada; Maher Carrizo, Machuca e Braian Romero. Téc: Guillermo Schelotto

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 12/8/2025
  • Horário: 19 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Derlis Lopez-PAR
  • Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR
  • VAR: Ulises Meireles

Fortaleza x Vélez pela Libertadores: onde assistir ao vivo

  • Disney+ (streaming)
  • YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO
  • Rádio O POVO CBN
  • Rádio O POVO CBN Cariri

