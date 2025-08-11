Fortaleza x Vélez pela Libertadores: veja escalação provável, retrospecto e análise

Meia Lucca Prior no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após sofrer uma goleada acachapante no fim de semana passado, pela Série A, o Fortaleza juntou os cacos e “mudou o chip” para a Libertadores, torneio em que disputa um importante duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira, 12, na Arena Castelão, às 19 horas, pelo jogo de ida das oitavas de final.

“Se chegou nas oitavas, pode chegar nas quartas, na semi, na final e ser campeão. Não tem essa coisa de ‘ah, na nossa chave tem o Flamengo, tem o Palmeiras’. Olha pra nós, olha pro nosso escudo, pros nossos torcedores e pessoas que nos apoiam. Somos capazes de chegar na final, e eu creio que vamos. Tenho muita certeza de que vamos chegar à final”, disse o confiante Deyverson, em coletiva. Para esta partida, Renato Paiva não poderá contar com os goleiros João Ricardo e Brenno, o atacante Moisés e o meia Pochettino, todos lesionados. O volante Matheus Pereira, peça importante no time titular, também deve ser baixa por conta de um desconforto na coxa. Fortaleza x Vélez pela Libertadores: como chega o El Fortín O Vélez Sarsfield avançou às oitavas como líder do Grupo H, que tinha também Peñarol-URU, San Antonio Bulo Bulo-BOL e Olimpia-PAR. Já o Fortaleza foi vice-líder da Chave E, atrás do Racing-ARG. No Clausura argentino, o time de Schelotto vem de derrota para o San Lorenzo, mas antes acumulava três jogos de invencibilidade, com uma vitória e dois empates.

Em 2024, o Vélez foi a sensação do futebol argentino e conquistou o título nacional, feito que encerrou um jejum de 11 temporadas. Atualmente, aposta em um elenco jovem, com destaque para o atacante Maher Carrizo, de 19 anos, e para o experiente Brian Romero, artilheiro da equipe. Outro nome conhecido é Machuca, emprestado pelo próprio Fortaleza. No lado argentino, o capitão e meio-campista Agustín Bouzat está no departamento médico e é desfalque certo. O chileno Diego Valdés — que chegou a negociar com o Fortaleza antes de fechar com o Vélez — também segue fora por lesão e ainda não estreou pelo clube. Fortaleza x Vélez pela Libertadores: destaques do jogo

Pelo lado tricolor, o atacante Breno Lopes se firmou como titular sob o comando do técnico Renato Paiva e pode ser um dos destaques do Fortaleza contra o Vélez.

Já no time argentino, o grande destaque é a dupla de ataque formada pelo jovem Maher Carrizo, de 19 anos, e o experiente Braian Romero. Ambos são os artilheiros da equipe na temporada. Fortaleza x Vélez pela Libertadores: retrospecto

O duelo com o Vélez é inédito, mas o Fortaleza tem um retrospecto considerável diante de equipes argentinas. Entre 2020 e 2025, foram 14 confrontos oficiais contra os hermanos, entre Sul-Americana e Libertadores. Nesse período, o Tricolor obteve cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates, enfrentando Independiente, River Plate, Estudiantes, San Lorenzo, Boca Juniors, Rosario Central e Racing.