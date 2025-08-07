Goleiro Helton Leite se apresenta e faz primeiro treino no Fortaleza

Helton Leite chega ao Fortaleza após uma temporada no Deportivo La Coruña / Crédito: Reprodução/RC Deportivo

Novo goleiro do Fortaleza, Helton Leite desembarcou na capital cearense na noite de quarta-feira, 7, e já se apresentou no CT Alcides Santos na manhã desta quinta-feira, 8. No centro de treinamento do Leão, o goleiro foi recebido por funcionários do departamento de futebol e pelo CEO da equipe, Marcelo Paz. Em um vídeo publicado pelo perfil oficial do Fortaleza nas redes sociais, é possível ver o jogador falando sobre o calor cearense em tom bem-humorado e trabalhando com bola no gramado do Pici. Brenno e João Ricardo, também goleiros, aparecem na peça cumprimentando o novo companheiro de time.