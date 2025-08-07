Goleiro Helton Leite se apresenta e faz primeiro treino no Fortaleza

Goleiro Helton Leite se apresenta e faz primeiro treino no FortalezaEm um vídeo publicado pelo perfil oficial do Fortaleza nas redes sociais, é possível ver o jogador falando sobre o calor cearense em tom bem-humorado
Novo goleiro do Fortaleza, Helton Leite desembarcou na capital cearense na noite de quarta-feira, 7, e já se apresentou no CT Alcides Santos na manhã desta quinta-feira, 8. No centro de treinamento do Leão, o goleiro foi recebido por funcionários do departamento de futebol e pelo CEO da equipe, Marcelo Paz.
Em um vídeo publicado pelo perfil oficial do Fortaleza nas redes sociais, é possível ver o jogador falando sobre o calor cearense em tom bem-humorado e trabalhando com bola no gramado do Pici. Brenno e João Ricardo, também goleiros, aparecem na peça cumprimentando o novo companheiro de time.
Helton Leite chega ao Leão em um momento de muita incerteza na meta tricolor. Com as lesões dos já citados atletas, o Tricolor contava com o inexperiente Magrão e fechou rapidamente com Vinicius Silvestre, que demorou para estrear devido à falta de ritmo.
O arqueiro de 34 anos já trabalhou com Renato Paiva e possui currículo extenso no futebol europeu. No velho continente desde 2018, o arqueiro acumula passagens por Boavista-POR, Benfica-POR, Antalyaspor-TUR e o já citado Deportivo La Corunã. No Dépor, o atleta brasileiro fez 37 partidas na segunda divisão espanhola.
No Brasil,Helton teve passagens pelas categorias de base do América-MG, Goiás e Grêmio. Profissionalmente, atuou por Ipatinga-MG, Criciúma-SC, Botafogo e São Caetano.
Helton é o nono goleiro do Fortaleza desde 2024
Se existe uma função em uma equipe de futebol onde a rotatividade costuma ser baixa e as oportunidades, para alguns, podem nem aparecer, é a de goleiro. No entanto, nas últimas temporadas, o setor ganhou muitas movimentações noFortaleza, embora João Ricardo tenha se estabelecido como titular absoluto.
Desde o início da última temporada, o Tricolor do Pici já contou com nove goleiros diferentes em seu elenco principal. São eles: João Ricardo e Magrão, que atuaram em ambas as temporadas; Santos, Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães, que jogaram somente em 2024; e Vinicius Silvestre, Brenno, Helton Leite e Eduardo Salvador, que compõem o elenco atual.