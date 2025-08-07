CBF altera data de Fortaleza x Mirassol pela Série A; veja o que mudou

Equipes se enfrentam no fim deste mês pela 21ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do confronto entre Fortaleza e Mirassol, válido pela 21ª rodada da Série A. Inicialmente marcado para o dia 23 de agosto (sábado), às 16 horas, na Arena Castelão, o jogo foi remarcado para o dia 24 (domingo), às 18h30min, no mesmo local.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Campos Maia, em Mirassol-SP. O gol do Tricolor foi marcado pelo meia Emmanuel Martínez.

Antes do reencontro com o time paulista, o Fortaleza encara Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Leão também tem pela frente os duelos de ida e volta contra o Vélez Sarsfield, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.