La Coruña informa que Fortaleza pagou multa rescisória e se despede de Helton Leite

A equipe espanhola despediu-se do goleiro Helton Leite com um comunicado nas redes sociais / Crédito: reprodução/RC Deportivo

Acertado com o Fortaleza até 2026, o goleiro Helton Leite teve sua saída divulgada pelo Deportivo La Coruña na tarde desta quarta-feira, 6. O arqueiro já havia sido ausência em um jogo amistoso da equipe espanhola e confirma sua saída rumo ao Tricolor. Em um comunicado emitido no site oficial da equipe europeia, o Dépor afirma que não negociou com o Fortaleza em nenhum momento e que a equipe cearense pagou integralmente a multa rescisória do jogador.

A equipe espanhola também afirma que tinha o desejo de permanecer com o atleta para a temporada que se inicia e agradeceu pelo profissionalismo de Helton Leite durante sua passagem. Além da despedida, o Deportivo cometeu uma gafe ao citar o Fortaleza como Fortaleza SC e não Fortaleza EC (sigla referente aos termos Esporte Clube). O Goleiro de 37 anos já trabalhou com Renato Paiva e possui currículo extenso no futebol europeu. No velho continente desde 2018, o arqueiro acumula passagens por Boavista-POR, Benfica-POR, Antalyaspor-TUR e o já citado Deportivo La Corunã. No Dépor, o atleta brasileiro fez 37 partidas na segunda divisão espanhola. No Brasil, Helton teve passagens pelas categorias de base do América-MG, Goiás e Grêmio. Profissionalmente, atuou por Ipatinga-MG, Criciúma-SC, Botafogo e São Caetano.