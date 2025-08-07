Próximo rival do Fortaleza, Botafogo avança na Copa do Brasil com equipe alternativa

As principais mudanças foram no setor ofensivo. Nathan Fernandes e Santiago Rodríguez atuaram pelas pontas, enquanto Savarino foi escalado como centroavante. Já Joaquín Correa, novidade entre os titulares, assumiu a função de meia central, responsável por articular as jogadas no ataque alvinegro.

Antes de enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, o Botafogo garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o RB Bragantino por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira, 6. Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, o técnico Davide Ancelotti optou por mandar a campo um time alternativo, poupando alguns titulares para a sequência da temporada.

Em entrevista após a partida, Ancelotti explicou que a escolha por preservar parte do elenco se deu por conta do desgaste físico de alguns atletas.

O Botafogo volta a campo neste sábado, 9, quando visita o Fortaleza às 20h30min, na Arena Castelão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com objetivos diferentes, as equipes buscam vencer a partida. O Leão do Pici sair da zona de rebaixamento, enquanto o time carioca busca se manter entre os primeiros colocados.

Após a disputa no Brasileirão, o Botafogo já tem compromisso importante na semana seguinte. Quatro dias após o duelo contra o Tricolor, o clube encara a LDU (EQU) pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com a maratona de jogos, Ancelotti poderá repetir a estratégia e escalar novamente um time misto contra o Leão.