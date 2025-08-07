Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximo rival do Fortaleza, Botafogo avança na Copa do Brasil com equipe alternativa

Próximo rival do Fortaleza, Botafogo avança na Copa do Brasil com equipe alternativa

Glorioso visita o Fortaleza neste sábado, 9, às 20h30, pelo Brasileirão
Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 Antes de enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, o Botafogo garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o RB Bragantino por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira, 6. Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, o técnico Davide Ancelotti optou por mandar a campo um time alternativo, poupando alguns titulares para a sequência da temporada.

As principais mudanças foram no setor ofensivo. Nathan Fernandes e Santiago Rodríguez atuaram pelas pontas, enquanto Savarino foi escalado como centroavante. Já Joaquín Correa, novidade entre os titulares, assumiu a função de meia central, responsável por articular as jogadas no ataque alvinegro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em entrevista após a partida, Ancelotti explicou que a escolha por preservar parte do elenco se deu por conta do desgaste físico de alguns atletas.

O Botafogo volta a campo neste sábado, 9, quando visita o Fortaleza às 20h30min, na Arena Castelão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com objetivos diferentes, as equipes buscam vencer a partida. O Leão do Pici sair da zona de rebaixamento, enquanto o time carioca busca se manter entre os primeiros colocados.

Após a disputa no Brasileirão, o Botafogo já tem compromisso importante na semana seguinte. Quatro dias após o duelo contra o Tricolor, o clube encara a LDU (EQU) pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com a maratona de jogos, Ancelotti poderá repetir a estratégia e escalar novamente um time misto contra o Leão.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar