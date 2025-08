O Fortaleza precisa contratar mais um goleiro?

Mesmo com uma partida sólida de Vinicius Silvestre, o Fortaleza está no mercado em busca de outro jogador para posição

O goleiro Vinicius Silvestre estreou pelo Fortaleza no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, no domingo, 3, pelo Campeonato Brasileiro. O arqueiro ganhou a oportunidade após falhas de Magrão no duelo contra o Grêmio.

Mesmo com uma partida sólida do camisa 25, o Fortaleza está no mercado em busca de outro jogador para posição. No programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta terça-feira, 5, o comentarista Thiago Minhoca avaliou as movimentações no gol tricolor.