Fortaleza abre o placar, mas sofre empate do Corinthians nos acréscimos e segue no Z-4 da Série A

Com gol solitário de Breno Lopes aos cinco minutos, o Leão vencia o Timão até o terceiro dos sete minutos adicionais, mas André Carrillo igualou o placar após o rebote do goleiro Vinicius Silvestre. O confronto ocorreu neste domingo, 3, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza foi cirúrgico nos minutos iniciais e segurou a pressão do Corinthians na Neo Química Arena durante o tempo regulamentar, mas deixou escapar, nos acréscimos, o que seria a sua primeira vitória como visitante na Série A de 2025 — assim, empata o jogo, volta com um ponto para a capital cearense e segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos na tabela.

No entanto, na primeira chegada ao ataque, o Fortaleza — também pela esquerda — abriu o placar. Matheus levantou a cabeça no setor central e encontrou Breno Lopes em profundidade. O atacante finalizou cruzado para marcar.

A partida começou intensa, com o Corinthians tomando a iniciativa e aproveitando o lado direito da defesa do Fortaleza, que foi frágil no embate. Com ultrapassagens de Angileri, o Timão já somava três chegadas em quatro minutos.

Pensando no jogo eliminatório do meio de semana contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, Dorival havia iniciado a partida com uma escalação alternativa, tendo apenas dois titulares. Quando encontrou a dificuldade do time em balançar as redes, fez quatro mudanças: lançou seu trio de ataque principal (Depay, Yuri Alberto e Garro), e Matheusinho, para segurar os avanços de Breno Lopes.

A equipe paulista passou a ter mais a posse, buscando aumentar o ímpeto, mas o Fortaleza manteve a cabeça no lugar para tentar segurar a bola quando possível e esfriar o jogo em todas as oportunidades, ainda que não conseguisse criar chances no setor ofensivo.

A estratégia do Corinthians mudou com as mudanças, a faixa central passou a ser mais utilizada do que no começo do jogo, mesmo que ainda buscasse a ponta ao chegar no último teço. Para combater as alternativas, Paiva colocou Martínez no meio e tirou prior, amarelado, além de colocar Tinga na vaga de Mancuso, que foi mal defensivamente.