"Não tem a menor possibilidade do Fortaleza cair", defende Marcelo Paz, CEO da SAF do clube

O cenário do Fortaleza na Série A de 2025 é claro: luta contra o rebaixamento. Para o CEO da SAF do Clube, Marcelo Paz, a realidade não pode ser omitida, mas existe confiança internamente. Ele garantiu, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que o Fortaleza não estará entre os quatro rebaixados ao fim da competição. Em palavras diretas, Paz afirmou que "não tem a menor possibilidade do Fortaleza cair".

Atualmente, o Tricolor tem 17 pontos em 15 jogos e ocupa a 18ª colocação, mas começou a somar mais pontos desde a chegada do técnico Renato Paiva. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Fortaleza ser rebaixado, neste momento, estão em 42,7%.