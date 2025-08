Paz justifica contratações de medalhões no início do ano: "Anseio de disputar algo maior"

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou a busca do Fortaleza por "medalhões" na janela de transferências que abriu a temporada de 2025, momento em que o Tricolor assinou contratos longos com jogadores como o zagueiro David Luiz e o volante Pol Fernández, que ficaram mais marcados e já rescindiram com o Leão do Pici — de forma amigável em ambos os casos.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente apontou a busca por jogadores experientes e multicampeões como um dos fatores — não o único — que contribuíram para o baixo desempenho do clube no primeiro semestre do ano, mas defendeu que a decisão foi tomada pelo anseio de conquistar algo maior, motivada especialmente pelo vice na Sul-Americana.