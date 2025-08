Fortaleza inicia venda de ingressos com promoção e libera check-in para jogo contra Botafogo

Os sócios-torcedores já podem garantir presença acessando o site oficial do clube , conforme os horários de liberação para cada plano: a partir das 10 horas para Conselheiro e Proprietário; 11 horas para Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga); 12 horas para Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga); e 13 horas para Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior.

O Fortaleza iniciou o check-in para o confronto contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos para a partida estará disponível nesta terça-feira, 5, a partir das 12 horas. O duelo acontece no próximo sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ingressos avulsos estão com valores promocionais, a partir de R$ 10 (meia) nos setores inferior Norte, Sul e superior Sul. As vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.

Os preços variam conforme o setor:

Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)



Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)



Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

*Sócios dos planos Recarga têm direito a 70% de desconto no ingresso.

Importante lembrar que tanto o check-in quanto a compra de ingressos exigem o cadastramento facial, disponível também no site do clube. Para a entrada de crianças menores de 12 anos, é necessário imitir o Cartão Clube da Garotada, ao custo de R$ 25.