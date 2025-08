Em busca de goleiro, Fortaleza mira Helton Leite, do La Coruña, da Espanha

A pedido do técnico Renato Paiva, o Fortaleza mira a contratação do goleiro Helton Leite, do Deportivo La Coruña, da Espanha. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria tricolor já iniciou contatos para tentar a viabilização do negócio.

O cenário, no entanto, não é dos mais fáceis. Isso porque o arqueiro brasileiro tem contrato junto ao time espanhol até junho de 2026 e é peça importante na equipe. Na última temporada europeia, ele foi titular absoluto e disputou 37 jogos na Segunda Divisão Espanhola — onde o time foi 15º colocado.