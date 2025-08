Paz confirma rescisão de David Luiz com o Fortaleza e agradece: "Sai pela porta da frente"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Apresentação do zagueiro David Luiz, novo reforço do Fortaleza, na Arena Castelão com Marcelo Paz e Alex Santiago. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza oficializou a rescisão contratual, em comum acordo, com o zagueiro David Luiz, reforçando que o jogador abriu mão do restante do vínculo que tinha, de um ano e cinco meses. Em vídeo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, agradeceu ao jogador e lhe desejou sorte na continuidade da carreira. “Venho aqui, em nome do Fortaleza, oficializar o acordo com o David Luiz, encerrando hoje o vínculo profissional dele com o clube. Venho agradecer ao David por todo o profissionalismo que teve, pois sempre honrou nossa camisa e valorizou cada dia em que esteve aqui no clube, dentro e fora de campo. Dizer, também, que o acordo foi amigável, já que o David abriu mão do restante do contrato dele, de um ano e cinco meses”, disse o dirigente.