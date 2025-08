Corinthians tem três desfalques confirmados contra o Fortaleza; confira

Com o desafio de deixar a zona de rebaixamento, o Fortaleza enfrenta o Corinthians neste domingo, 3, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Leão di Pici busca sua primeira vitória fora de casa para se reerguer no Brasileirão, enquanto o Timão, atual 11º colocado, tenta reencontrar o caminho dos triunfos e retornar ao G-10.

A equipe paulista chega embalada após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Dérbi Paulista pela Copa do Brasil. Com o elenco praticamente completo, o técnico Dorival tem poucas baixas para o duelo contra o Leão do Pici.