Fortaleza mira Herrera, volante do Platense, mas vê negociação complicada

Destaque na conquista do Campeonato Argentino de 2025, o jogador pertence ao Defensa Y Justicia e está emprestado ao Calamar até o final desta temporada. Portanto, para reforçar o Leão do Pici, ele teria que se desvincular dos dois times — que desejam boa compensação financeira em uma possível transferência. A informação do interesse no meio-campista foi divulgada inicialmente pelo ge.

Em busca de reforços no mercado da bola, o Fortaleza demonstrou interesse na contratação do volante Rodrigo Herrera, do Platense. No entanto, a negociação é tratada como "complicada" nos bastidores do Pici, conforme apurou o Esportes O POVO .

Ademais, outro fator que "dificulta" um avanço nas tratativas junto a Herrera é a negociação encaminhada do Tricolor com o volante Jalil Elías, de 29 anos, que já foi treinado por Vojvoda. O ex-Vélez e San Lorenzo é tratado como "plano A" e, apesar de pertencer ao Johor, da Malásia, conversa com o clube cearense sem interferências.



Fortaleza no mercado da bola

Até o momento, a única contratação oficializada pelo Fortaleza para o restante da temporada foi o meio-campista Matheus Pereira, que já esteve no banco de reservas no último compromisso do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta estava no Eibar-ESP e chegou para reforçar o plantel após acertar pré-contrato no início do ano.

Ainda não oficializado, o atacante argentino José Maria 'Tucu' Herrera, de 22 anos e que defende o Argentinos Juniors, já tem acerto verbal com o Leão do Pici e também deve viajar para o Brasil nos próximos dias. Atualmente, as partes ajustam apenas a forma de pagamento do negócio.