Fortaleza negocia com Jalil Elías, ex-Vélez que foi capitão do San Lorenzo, diz jornalista

O volante jogou pela última vez em dezembro de 2024 pelo Johor FC, da Malásia / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Jalil Elías

O Fortaleza não esconde o interesse de adquirir pelo menos mais um volante de marcação na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Por isso, tem se movimentado em busca de um nome que funcione na característica. Desta vez, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o Leão do Pici abriu negociações diretas com o volante Jalil Elías, de 29 anos, que já foi treinado por Vojvoda. Sem atuar desde dezembro de 2024, o meio-campista sírio-argentino nascido em Rosario estava no Vélez-ARG emprestado pelo Johor FC, da Malásia, mas negocia sem interferências com o Tricolor e a situação é avançada. O volante tem esteve no Vélez campeão do Campeonato Argentino na temporada passada, por empréstimo. Era reserva, mas entrava em boa parte dos jogos.

Além disso, Jalil foi titular e peça importante do San Lorenzo por três temporadas, onde fez 117 jogos. Na argentina, ainda jogou por Godoy Cruz, Union Santa Fe e Newell's Old Boys, onde fez suas categorias de base e foi treinado por Vojvoda em 2016/17. Além dos clubes, o atleta também defense a seleção da Síria, pela qual disputou a Copa da Ásia em 2024. Fortaleza no mercado da bola Até o momento, a única contratação oficializada pelo Fortaleza foi o volante Matheus Pereira, que já esteve no banco de reservas no último compromisso do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-campista estava no Eibar-ESP e chegou para reforçar o plantel. Ainda não oficializado, restando ajustar a forma de pagamento, o atacante José Maria 'Tucu' Herrera – argentino de 22 anos que está no Argentinos Juniors – já tem acerto verbal com o Leão do Pici e também deve viajar para o Brasil nos próximos dias.