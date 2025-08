Fortaleza contrata jovem meia paraguaio por empréstimo para o sub-20

Caso o Tricolor queira realizar a aquisição em definitivo do meia, existe no acordo uma opção de compra fixada em 500 mil dólares por 50% dos direitos de Paulo

O Fortaleza chegou a um acordo com o Olimpia-PAR pelo empréstimo do meio-campista Paulo Riveros. O contrato do meia de 19 anos com o Leão vai até janeiro de 2027, conforme apurou o Esportes O POVO. A princípio, o jovem paraguaio chega para reforçar a categoria de base do Pici.

No entanto, caso o Tricolor queira realizar a aquisição em definitivo do meia, existe no acordo uma opção de compra fixada em 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos de Paulo.