Bareiro destaca motivação para ajudar o Fortaleza a sair da má fase: "Trabalhar muito"

Apresentado oficialmente pelo Leão, o centroavante paraguaio também falou sobre o ótimo acolhimento que teve no Pici e da disputa pela titularidade com Lucero e Deyverson

Embora já tenha estreado pelo Fortaleza, o centroavante Adam Bareiro foi apresentado oficialmente no clube nesta terça-feira, 22, na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos. Articulado nas respostas às perguntas, o paraguaio falou sobre a missão de ajudar o Leão a sair da atual má fase, do carinho que recebeu dos torcedores em sua chegada ao Pici e da disputa pela titularidade no ataque.

Contra o Bahia, no sábado passado, Bareiro atuou por 11 minutos. Dentro de campo, o centroavante viu a equipe cearense empatar na Arena Castelão e completar o décimo jogo consecutivo sem vitória na temporada, algo que, para ele, só será resolvido com “muito trabalho”. Apesar de ciente do momento ruim do time, isso não foi um empecilho para sua decisão de aceitar a proposta tricolor. Pelo contrário: serviu de motivação.