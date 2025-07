Vojvoda usou 39 jogadores no Fortaleza em 2025; Renato Paiva já promoveu três estreias

A rotatividade no elenco foi um dos elementos que figuraram no Fortaleza durante a temporada de 2025 e 44 jogadores chegaram a ser relacionados por Vojvoda; Paiva adicionou mais dois à lista

Com a partida diante do Bahia no último sábado, 19, que marcou a estreia de Renato Paiva no comando técnico do Fortaleza, o Tricolor já entrou em campo 38 vezes em 2025. Antes da troca no comando, uma das características atribuídas ao ex-comandante do Leão, Juan Pablo Vojvoda, era a alta rotatividade do elenco. Com o argentino, 44 jogadores foram relacionados em 2025.

Entre eles, Lucero (38), Pikachu (33) e João Ricardo (33) se destacaram entre os mais presentes, sendo o trio a ultrapassar a barreira dos 30 jogos. O camisa 9, inclusive, só ficou de fora em duas ocasiões na temporada: diante do Horizonte, ainda no Campeonato Cearense, e ante o Sousa, na Copa do Nordeste.