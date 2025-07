Fortaleza anuncia empréstimo de Calebe ao Alavés, da Espanha

O Fortaleza oficializou nesta terça-feira, 22, o empréstimo do meio-campista Calebe ao Alavés, da Espanha. O acordo entre os clubes é válido até 31 de junho de 2026 e prevê uma opção de fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) ao fim do vínculo. Antes da negociação, o camisa 10 teve seu contrato com o Tricolor do Pici renovado até dezembro de 2028.

Calebe chegou ao Fortaleza em 2023 e soma 100 partidas com a camisa tricolor. Durante esse período, o atacante marcou nove gols e contribuiu com outras nove assistências, participando de momentos importantes da história recente do Leão do Pici.