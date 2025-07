Fortaleza segue na 19ª colocação da Série A após empate com Bahia no Castelão

A estreia de Renato Paiva como técnico não foi suficiente para fazer o Fortaleza voltar a vencer na Série A 2025. Neste sábado, 19, o time leonino ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia na Arena Castelão, em jogo da 15ª rodada do certame, e desperdiçou a chance de ficar mais perto de sair da zona de rebaixamento.

Com o tropeço em casa, o Tricolor do Pici segue na décima nona colocação do Brasileirão, com apenas 11 pontos somados. Ao todo, a equipe entrou em campo 14 vezes pela competição, somando duas vitórias, cinco empates e sete derrotas.