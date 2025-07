Bruno Pacheco inicia transição física para voltar a jogar pelo Fortaleza

A última partida do lateral-esquerdo foi contra o Santos, antes da pausa no calendário em razão do Mundial de Clubes

O Fortaleza divulgou, neste sábado, 19, uma hora antes da partida contra o Bahia, o boletim atualizado do Departamento Médico (DM) do clube. A boa notícia é o avanço na recuperação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que iniciou o processo de transição física após tratar uma tendinite no joelho direito. Sua última partida foi contra o Santos, antes da pausa no calendário em razão do Mundial de Clubes.

As novidades entre os lesionados são os goleiros João Ricardo e Brenno, ambos com fraturas na mão, e o zagueiro Gustavo Mancha, que sofreu uma contusão ligamentar no cotovelo direito.