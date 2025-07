Fortaleza empresta Calebe ao Alavés, da Espanha, com opção de compra milionária

Meia Calebe está de saída do Leão do Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com pouco espaço no Fortaleza, o meia Calebe está de saída do Leão do Pici e já tem novo destino definido. Trata-se do Alavés, clube da primeira divisão do Campeonato Espanhol, que vai contratá-lo por empréstimo com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. O camisa 10 do Tricolor de Aço, inclusive, já foi liberado para viajar rumo ao Velho Continente para fazer exames médicos e assinar contrato.

Nessa sexta-feira, 18, ele fez seu último treinamento com a camisa leonina e se despediu de companheiros, comissão técnica e funcionários. Nos últimos meses, o jogador já havia recebido sondagens de clubes da Série A e do futebol exterior, mas seu staff enxergou a ida ao Alavés como benéfica para a carreira. Contratado pelo Fortaleza em 2023, Calebe encerra sua passagem pelo clube com 98 jogos disputados, nove gols feitos e nove assistências distribuídas. No Leão, ele ficou marcado por ter feito o gol do título do Pentacampeonato Cearense, ainda em sua primeira temporada pelo time.