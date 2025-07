De saída da Tailândia, Crispim quer voltar ao Fortaleza: "Minha história ainda não terminou"

Meia Lucas Crispim comemora gol no jogo Palestino x Fortaleza, no estádio El Teninete, pela Copa Sul-Americana 2023 / Crédito: MARTIN BERNETTI / AFP

Após viver a melhor temporada da carreira com a camisa do Buriram United, da Tailândia, Lucas Crispim quer retornar ao Brasil. E tem um destino de preferência: em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o meia de 31 anos revela "namoro" para voltar ao Fortaleza, com contato nos últimos dias, cita a identificação com a torcida e diz querer ajudar o clube no momento difícil em 2025. Crispim defendeu o Tricolor de 2021 a 2023, foi tricampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste. No total, disputou 128 partidas, marcou nove gols e deu 17 assistências. O ex-camisa 10 do Leão relata que já teve conversas com o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e que a decisão está nas mãos dos dirigentes.

Meia Lucas Crispim no jogo Cerro Porteño x Fortaleza, no estádio La Olla, pela Copa Libertadores 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC O cenário do Leão em 2025 é bem diferente do que o meio-campista viveu na Ásia nos últimos meses. O Tricolor amargou o vice-campeonato estadual, eliminação na terceira fase da Copa do Brasil e queda nas quartas de final da Copa do Nordeste, além de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, na vice-lanterna. Crispim acredita que pode ajudar o clube e quer voltar para isso. "Tenho o Fortaleza como a minha casa e penso em voltar porque sei que consigo ajudar o clube, mais ainda do que na minha primeira passagem. Hoje me sinto mais focado e mais pronto pra tudo", garante. "Tenho certeza que o Fortaleza vai sair dessa situação. Estou de férias, mas estou treinando todos os dias, me sinto pronto quando precisar", disse o meia, que tem feito trabalhos físicos em São Paulo.