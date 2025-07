Velho conhecido, Paiva elogia e confirma negociação do Fortaleza com Danilo Barbosa

O novo comandante tricolor relatou que conhece o meio-campista desde os tempos do futebol português — Paiva estava no Benfica, e Danilo passou pelo Braga e pelo próprio Benfica — e trabalhou com ele nos últimos quatro meses, no time carioca. O camisa 5, inclusive, foi acionado em partidas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Ex-treinador do Botafogo, Renato Paiva confirmou que outro profissional pode deixar o Glorioso para desembarcar no Pici. Na entrevista coletiva de apresentação, nesta sexta-feira, 18, o português disse que o Fortaleza tem negociação com o volante Danilo Barbosa e foi consultado pelos dirigentes sobre o jogador, a quem fez elogios.

O Leão do Pici tem negociação avançada para contratar o jogador baiano. Renato Paiva revelou que já opinou sobre Danilo Barbosa ao ser perguntados pelos dirigentes. Ao lado do treinador na coletiva, o diretor de futebol Sérgio Papellin afirmou que "por enquanto está só em conversação".

"O Danilo é um jogador que eu conheço muito bem. Conheço de trabalhar com ele, agora, no Botafogo, mas é um jogador que eu conheço já do Benfica, do Rio Ave, da sua trajetória, que é muito grande. De fato, é um jogador que tem qualidade, que eu conheço e tem características que hoje entendo que podem nos ajudar. Ainda não o vi aí, não é jogador do Fortaleza e, portanto, a única coisa que eu posso falar é analisar as características do Danilo, porque trabalhei com ele e o vi jogar. Não só em questões físicas, mas em questões de conhecimento do jogo, é um jogador para uma posição importante. Acho que o Fortaleza precisa de um jogador com essas características", elogiou.

"Vou ser honesto, como sempre sou: quando me contactaram, o jogador já estava sinalizado para o clube. Era muito fácil eu chegar aqui e dizer: 'Foi indicação minha'. Eu não sou assim. Quando eu cheguei, o jogador já estava em conversações com os diretores, e eu só me limitei a dizer: 'Trabalhei com ele, ele é assim, assim, assado'. Ponto", admitiu o treinador.