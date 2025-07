Fortaleza encaminha acordo para contratar volante Danilo Barbosa, do Botafogo

Tricolor já havia tentado a contratação do meio-campista de 29 anos no início da temporada e agora avança para um desfecho positivo

O Fortaleza tem negociação avançada para fechar a quinta contratação na atual janela de transferências. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor tem acordo encaminhado com o volante Danilo Barbosa, do Botafogo, que já era alvo antes mesmo da chegada de Renato Paiva ao Pici.

O camisa 5 do Glorioso já tinha sido procurado pelo Fortaleza no início do ano, mas não houve acordo. Até agora, Danilo disputou apenas 14 jogos na temporada, ficando no banco de reservas nas duas partidas mais recentes, contra Vasco e Vitória, ambas pelo Brasileirão.

O clube do Pici já vinha em busca de um volante com perfil mais marcador, monitorou diversos nomes estrangeiros e fez algumas investidas, mas sem sucesso. Agora, optou por voltar a mira para Danilo Barbosa e quer selar a contratação em breve. O contrato com o Botafogo tem duração até o fim deste ano.

O volante baiano foi comandado por Renato Paiva, novo comandante do Tricolor, no time carioca e foi utilizado em duas partidas na reta final da passagem do português, contra Seattle Sounders, dos EUA, e Palmeiras, pela Copa do Mundo de Clubes. Contra o Verdão, inclusive, o camisa 5 foi titular.