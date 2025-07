"Eu amo o Vojvoda", diz Marcelo Paz após a saída do técnico do Fortaleza

O CEO da SAF do Tricolor comentou as despedidas com a comissão e destacou que o treinador deu certo no Fortaleza

Na coletiva de apresentação do técnico Renato Paiva , nesta sexta-feira, 18, o CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz, falou pela primeira vez após o pronunciamento que oficializou a demissão de Vojvoda. Desta vez, o dirigente detalhou os sentimentos no momento de despedida, ressaltou a trajetória vitoriosa do argentino no Pici e disse que ama o agora ex-treinador do clube.

A demissão de Vojvoda foi anunciada na segunda-feira, 14, logo após a derrota no Clássico-Rei válido pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Na terça, 15, o treinador se despediu dos funcionários do clube e dos torcedores no Pici. No momento, entre muitas lágrimas, pediu desculpas e agradeceu ao apoio do torcedor.

Vínculo de respeito e as despedidas

Marcelo Paz deixou claro que a decisão foi difícil de ser tomada, mas foi identificado que seria o melhor para o Fortaleza em busca de escapar do rebaixamento na Série A. Segundo ele, as conversas — nas boas e más fases — nunca excedeu o limite do respeito. Finalizou dizendo que a comissão técnica aceitou a decisão sem problemas.

"O caminho escolhido foi sempre pensando no melhor para o Fortaleza. Preciso falar que o momento da saída, das conversas e das despedidas foi de muita gratidão, muito reconhecimento de parte a parte. Foi de lembrar que toda essa trajetória nunca ultrapassou o limite do respeito", diz.