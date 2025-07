Em estreia pelo Fortaleza, Renato Paiva vai reencontrar o Bahia pela segunda vez

O português comandou o Tricolor baiano entre janeiro e setembro de 2023 — tornando-o o primeiro comandante do Esquadrão a partir de sua aquisição pelo Grupo City

No primeiro deles, em maio desse ano, o técnico lusitano — que comandou o Tricolor baiano entre janeiro e setembro de 2023 — foi superado por seus ex-comandados, por 1 a 0.

Além da estreia de Renato Paiva no comando técnico do Fortaleza — após a saída de Vojvoda , no início desta semana — o duelo entre Fortaleza e Bahia, neste sábado, 19, marcará o segundo reencontro do treinador português com o escrete baiano.

Ao todo, foram 51 jogos disputados no Bahia, tendo conquistado 21 vitórias e outras 17 derrotas no período — além de ter marcado 73 gols e sofrido 68. Renato foi o primeiro comandante do Esquadrão a partir de sua aquisição pelo Grupo City, em maio de 2023.

Passagens após o Bahia

Após deixar o escrete baiano, tendo sido trocado por Rogério Ceni, no último trimestre de 2023, Paiva passou alguns meses sem clube, até ser anunciado como técnico do Toluca-MEX no início de 2024.

Por lá, ele permaneceu até ser contratado pelo Botafogo, no início deste ano, para substituir Arthur Jorge. Foi justamente no Glorioso a primeira vez que o português enfrentou sua ex-equipe — fato que se repetirá em sua estreia no Leão.