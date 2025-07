Paiva exalta Fortaleza, revela conversas com "insubstituível" Vojvoda e pede apoio da torcida

Novo comandante do Leão destaca ascensão do clube, ressalta "herança bonita" do antecessor e quer voto de confiança dos torcedores

Um dia após desembarcar e já comandar o primeiro treino, o português Renato Paiva foi apresentado como novo técnico do Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira, 18, no Pici, em entrevista coletiva que durou uma hora e quarenta minutos, ao lado do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e do diretor de futebol Sérgio Papellin.

Com passagens por Bahia e Botafogo no futebol brasileiro, Paiva relembrou de quando esteve na Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza pelo Esquadrão, em 2023, e teve conversas com dirigentes, fazendo elogios à ascensão desde 2017.

"Pode parecer, como se costuma dizer no Brasil, 'puxar o saco', mas eu, de fato, tenho provas de que quando aqui vim jogar com o Bahia, tive uma conversa à beira do campo com estes senhores (dirigentes), no aquecimento, e o que eu fiz, enquanto treinador, foi elogiar um trabalho completamente diferente daquilo que é normal no futebol brasileiro. Um trabalho sustentado, uma definição clara do projeto, onde não se deixa cair treinador ou jogador ao primeiro mau resultado, ou ao segundo ou ao terceiro. As pessoas têm convicções, crenças e, acima de tudo, é um trabalho que eu nem tenho que falar, porque o trabalho está à vista e fala por si mesmo. Qualquer treinador teria muito orgulho e eu tinha dito naquele momento que era um projeto que eu admirava bastante", relatou.

Ao chegar à capital cearense, nessa quinta-feira, 17, Renato Paiva já tinha afirmado que não queria substituir Vojvoda, e sim dar início a sua história no Tricolor. Na coletiva, o português revelou que troca mensagens com o colega argentino e enalteceu a trajetória do antecessor.