Buriram é campeão tailandês com show de Crispim e Bissoli artilheiro

Nomes conhecidos no futebol cearense, o meia Lucas Crispim e o atacante Guilherme Bissoli seguem em boa fase no futebol asiático. Nessa quarta-feira, 30, o Buriram United, time onde eles atuam, goleou o Nongbua por 7 a 0 e levantou o seu 10º titulo do Campeonato Tailandês.

No duelo, o camisa 10, que defendeu o Fortaleza entre 2021 e 2023, anotou três assistências e um gol — com direito a chapéu no goleiro. Já Bissoli, que jogou pelo Ceará em 2023, balançou as redes duas vezes e finalizou a competição sendo o artilheiro com 25 tentos assinalados.