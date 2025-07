"Correr e lutar são bases inegociáveis", avisa Paiva sobre postura do Fortaleza

Apresentado em longa entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 18, o novo técnico do Fortaleza , Renato Paiva, explicou qual postura espera ver da equipe em campo sob o seu comando e pediu que a torcida demonstre apoio aos jogadores durante as partidas.

"É uma nova história. Em relação a raça, entrega e tudo mais, para mim, é inegociável a atitude. Eu disse aos jogadores: 'Eu não vos posso obrigar a ganhar, agora eu posso obrigá-los a querer ganhar'. Eles são obrigados a querer ganhar. Hoje em dia, no futebol moderno, há uma coisa que é inegociável: correr. Correr e lutar são bases inegociáveis para que, depois, todo o resto, a técnica, a tática... Funcionem como equipe. Pedir a um jogador para correr, eu, enquanto treinador, é a mesma coisa do presidente me pedir para vir trabalhar todos dias. Isso é inegociável. E quem não fizer isso não vai jogar", afirmou o novo comandante do Leão.

Com apenas dois dias de treinos e estreia marcada para este sábado, 19, diante do Bahia, no Castelão, pela Série A, Paiva deixou claro que só irá contar com os atletas que se enquadrem nesta filosofia e ressaltou que ainda existirão erros técnicos dos jogadores nas partidas.

"Essa é a minha mentalidade, foi assim que eu aqui cheguei, foi assim que eu tive êxito. O futebol moderno não permite que corram sete e fiquem três a olhar, que ataquem seis e fiquem quatro atrás. Não permite, não dá. Isso, para mim, nesse nova história, é inegociável. Quem quiser entrar no barco, fantástico, vai ter tudo de nós. Quem não quiser entrar no barco... Porque é um emblema que tem uma história construída a pulso, com trabalho, dedicação e esses valores têm que se ver dentro do campo. Depois, pode ter um dia de mais talento, menos talento, tecnicamente melhor, falhastes (errastes) mais passes, falhastes menos passes, mas a torcida vai ver que a equipe entregou, correu. Isso é o mínimo", avisou.