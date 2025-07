CT do Fortaleza recebe visita da seleção feminina dos EUA de olho na Copa de 2027

O Fortaleza recebeu, nessa quarta-feira, 16, uma comitiva da Federação de Futebol dos Estados Unidos para uma visita técnica no Centro de Excelência Alcides Santos e no CT Ribamar Bezerra. O objetivo do encontro foi avaliar as instalações do Tricolor como possíveis sedes de preparação da seleção norte-americana durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. A Capital está entre as cidades-sede do Mundial.