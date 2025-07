Fortaleza abre conversas e avalia contratação do técnico Renato Paiva

Ex-Bahia e Botafogo, treinador português de 55 anos está livre no mercado após demissão da equipe carioca e recebe contato do Leão do Pici

A informação foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO , que apurou que o nome de Paiva não é tratado como unanimidade no Tricolor e a situação ainda é avaliada antes de um avanço nas conversas. O CEO Marcelo Paz tem encabeçado as tratativas no mercado e será responsável pela decisão.

Após a tentativa por Ramón Díaz e outros contatos no mercado da bola, o Fortaleza segue em busca de um novo técnico e abriu conversas com o português Renato Paiva, ex-Bahia e Botafogo. O clube do Pici avalia a contratação do treinador de 55 anos, demitido do Glorioso há duas semanas .

O Fortaleza demitiu Juan Pablo Vojvoda na última segunda-feira, 14 , após quatro anos e dois meses de trabalho. O alvo prioritário era o experiente argentino Ramón Díaz, ex-Vasco e Corinthians, mas ele já tinha acordo verbal com o Olimpia, do Paraguai. Luis Zubeldía, campeão da Sul-Americana com a LDU sobre o Fortaleza e ex-São Paulo, sinalizou que não quer voltar a trabalhar agora.

Paiva passou pelo Bahia em 2023, disputando 49 partidas, e assumiu o Botafogo na atual temporada, ficando apenas 23 jogos. Ele chegou a ganhar do PSG no Mundial de Clubes, mas foi demitido da equipe carioca após a eliminação para o Palmeiras, nas oitavas de final da competição.

Outros nomes disponíveis no mercado e com experiência no Brasileirão, como Pedro Caixinha e Thiago Carpini, não estão no radar do Tricolor neste momento. Por isso, o departamento de futebol abriu conversas com Renato Paiva.

A carreira de Renato Paiva

Renato Paiva começou como técnico da base do Benfica e passou por todas as categorias até chegar ao time B. A primeira experiência foi na América do Sul foi no Independiente del Valle, do Equador, onde ficou entre 2021 e 2022 e conquistou um título nacional.