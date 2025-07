Torcida do Fortaleza lota o Pici para se despedir de Vojvoda e protesta: "Fora, panelinha"

O técnico Juan Pablo Vojvoda esteve na sede do Fortaleza na tarde desta terça-feira, 15, para se despedir de jogadores, funcionários e dirigentes do clube. Centenas de torcedores também compareceram ao Pici para prestar homenagens ao agora ex-comandante do Leão e foram autorizados a entrar no Centro de Treinamento.

A multidão passou a entoar o nome do treinador, que retribuiu com autógrafos e acenos. Dentro do Pici, além de gritos em apoio a Vojvoda, torcedores também protestaram contra o elenco e criticaram o CEO do clube, Marcelo Paz.

Desde o anúncio oficial da saída, jogadores e membros do clube têm utilizado as redes sociais para homenagear o argentino. As mensagens, que variam entre textos breves e declarações emocionadas, expressam gratidão, respeito e admiração pelo trabalho dele e de sua comissão técnica.

Demissão de Vojvoda

Vojvoda deixa o Fortaleza com 310 partidas à frente da equipe. Conquistou cinco títulos: três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste. Foi ainda vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e classificou o clube para a Copa Libertadores em três temporadas diferentes.

A diretoria tricolor ainda não oficializou o substituto, mas sabe que terá o desafio de manter o nível de competitividade construído ao longo da passagem do argentino. O momento é de reconstrução e busca por uma nova identidade esportiva que mantenha o Fortaleza entre os protagonistas do futebol nacional e continental. Conforme apurou o Esportes O POVO, três nomes estão no radar: Ramón Díaz, Zubeldía e Thiago Carpini.