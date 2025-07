Jogadores do Fortaleza se despedem de Vojvoda nas redes sociais; confira

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Juan Carlos Vojvoda em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após o anúncio da saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Fortaleza, na noite da última segunda-feira, 14, os jogadores do elenco tricolor utilizaram as redes sociais para se despedir do treinador e de sua comissão técnica. As publicações, que variam entre mensagens breves e textos mais emocionados, destacam a gratidão, o respeito e a admiração pelo trabalho do argentino. Técnico mais longevo e vitorioso da história do clube, Vojvoda encerrou sua passagem pelo Leão do Pici após 310 jogos à frente da equipe e cinco títulos conquistados, além de campanhas históricas em competições nacionais e internacionais.

Na minha chegada lhe falei, eu tinha uma vontade de ser treinado por você, um treinador que o Brasil se acostumou a falar, pelo trabalho e suas variações em jogos. E o excelente trabalho que fazia aqui no Fortaleza. Títulos e história gravada na história do clube. Obrigado professor, você é sem dúvidas um dos melhores que já trabalhei, que sempre foi justo comigo, muitas vezes de fora, sempre me fez fazer o máximo para voltar, às vezes me fez esperar o momento pra jogar", declarou o atacante Marinho. "O bem que você e toda sua comissão fez ao Fortaleza foi mágico, professor. Serei eternamente grato pela sua confiança e por compartilhar toda sua dedicação aos torcedores, aos diferentes grupos de jogadores e aos funcionários nos últimos anos. Tenho o privilégio de fazer parte de toda sua trajetória. Foi uma honra ser liderado por você e capitanear esse legado construído pelo seu trabalho", escreveu o capitão Tinga. "Um dia difícil. Dizer tchau para uma comissão que fez tanto pelo Fortaleza e por mim. Só posso dizer obrigado por tudo. Por todos os momentos que passamos juntos, pelos momentos bons e pelos momentos difíceis. Mais do que profissionais excelentes, seres humanos acima da média! Obrigado Vojvoda, Nahuel, Gaston, Luis, Santiago e Christian! Vocês fizeram história, e nada e nem ninguém poderá apagar isso!", publicou Lucas Sasha.

“Gratidão, professor. Desejo a você e à sua comissão muito sucesso. Seu trabalho elevou o patamar deste clube”, escreveu Yago Pikachu.

“Obrigado pelo privilégio de ser seu atleta, professor. Muita sorte nessa sua nova caminhada”, registrou Matheus Rossetto. Além dos jogadores do atual elenco, Titi, ex-zagueiro e ídolo do Fortaleza, publicou um texto em seu perfil oficial do Instagram exaltando o trabalho de Vojvoda e agradecendo os ensinamentos do argentino. O ex-defensor do Leão atuou sob o comando de Vojvoda e sua comissão durante mais de quatro temporadas.