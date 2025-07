Fortaleza mantém Ramón Díaz como prioridade em meio à disputa com o Olimpia

O Fortaleza segue tendo o nome de Ramón Díaz como prioridade na busca por um novo treinador, conforme apurou o Esportes O POVO. O Leão do Pici enfrenta a concorrência do Olimpia, do Paraguai, que também demonstrou interesse na contratação do técnico argentino, ex-Vasco e Corinthians. O clube cearense, no entanto, está disposto a oferecer condições financeiras superiores.

Ramón Díaz é, atualmente, o nome de maior consenso interno no Fortaleza. Ainda de acordo com a apuração do Esportes O POVO, o treinador vinha mantendo tratativas com o Olimpia, mas as conversas com o clube paraguaio esfriaram após o Tricolor realizar contato. O argentino, de 65 anos, quer ouvir a proposta do Leão antes de definir seu futuro.