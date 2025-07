Herrera é regularizado pelo Fortaleza e poderá jogar Clássico-Rei; Bareiro fica fora

O atacante Tucu Herrera será opção para o técnico Vojvoda contra o Ceará no próximo domingo, 13, pelo Brasileirão / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza conseguiu, no fim da tarde desta sexta-feira, 11, regularizar o atacante Tucu Herrera no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando o argentino apto para atuar no Clássico-Rei do próximo domingo, 13, na Arena Castelão, contra o rival Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Contratado por R$ 13 milhões e cercado de boas expectativas, o atacante poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor caso seja utilizado por Vojvoda. No início da semana, o jogador foi apresentado oficialmente pelo clube e destacou a importância do Clássico-Rei, que tem clima de decisão internamente no Pici.