Fortaleza vende meio-campista Amorim por valor milionário; saiba detalhes

O atleta de 20 anos estava emprestado ao Athletic-MG, onde vinha atuando como titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 11, a venda do meio-campista Alex Amorim para o Futebol Clube de Alverca, de Portugal. O jogador de 20 anos, que estava emprestado ao Athletic-MG, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, foi negociado por R$ 2 milhões.

Alex Amorim tinha contrato com o Leão do Pici até o fim de 2027 e chegou a ser integrado algumas partidas ao time principal, incluindo aparições na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na negociação com o clube português, o Fortaleza cedeu 50% dos direitos econômicos do atleta.