Matheus Pereira encara Clássico-Rei como "volta por cima no Brasileirão" do Fortaleza

Mudanças no elenco e na postura em campo: o Fortaleza tentou virar a chave de uma temporada com resultados abaixo do esperado, mas durante a semana, diante do Bahia, a equipe do Tricolor do Pici não conseguiu o reinício que almejava, se despedindo da Copa do Nordeste com um revés por 2 a 1.

Neste domingo, 13, uma nova tentativa de início de uma volta por cima chega ao Leão. Às 20h30min, com a vantagem de ser o mandante da partida, o grupo comandado por Vojvoda vai em Clássico-Rei diante do Ceará em busca de virar de vez a página — e não só da má fase, mas também do momento vivido na tabela do Brasileirão, onde o time hoje ocupa a 18ª colocação com 10 pontos após 12 jogos.