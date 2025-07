Herrera é apresentado no Fortaleza e destaca Clássico-Rei: "Primeira coisa que me falaram"

O atacante José Herrera se apresentou ao Fortaleza nesta quinta-feira, 3 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Entre as contratações mais caras da história do Fortaleza, o atacante José “Tucu” Herrera, comprado por R$ 13 milhões, foi apresentado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira, dia 7, na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos. Ao lado do diretor de futebol Sérgio Papellin e do coordenador técnico Marcelo Boeck, o argentino de 22 anos comentou sobre a adaptação ao Brasil, seu estilo de jogo e o tão aguardado Clássico-Rei. Jovem em idade, Tucu, como é apelidado por conta da cidade onde nasceu, Tucumán, jogará pela primeira vez em sua carreira em um clube fora da Argentina. Profissionalmente, o atacante vestiu a camisa apenas do Argentinos Juniors antes de se transferir para o Leão. A mudança de país tem sido um desafio, mas o jogador ressalta o ótimo acolhimento que teve no Pici, sobretudo dos seus conterrâneos no elenco.