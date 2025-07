Sem Pacheco, David Luiz e Moisés: veja relacionados do Fortaleza para encarar o Bahia

José Herrera e Ryan Guilherme também são desfalques no Tricolor, uma vez que não estão inscritos no torneio

O Fortaleza divulgou sua lista de relacionados para o duelo contra o Bahia, que ocorre nesta quarta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador(BA). O Leão não contará com cinco atletas, sendo três por lesão e dois por não estarem escritos no torneio.

Estão fora do confronto: Bruno Pacheco, que trata uma tendinite no joelho, David Luiz, que sofre com um desconforto muscular na coxa e Moisés, sem condições de jogo devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.