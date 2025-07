Fortaleza encaminha contratação de Adam Bareiro, do River Plate, por R$ 9,7 milhões

A negociação está próxima de ser concluída com desfecho positivo para o Tricolor, sendo definidos ainda os detalhes finais. O atacante será a segunda contratação do Fortaleza para a janela que abre no dia 10 de julho

O Fortaleza está próximo de acertar a contratação do atacante Adam Bareiro, do River Plate-ARG, restando apenas detalhes finais para selar o acordo. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Tricolor pagará 1,8 milhões de dólares iniciais — cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual — com metas e bônus mantidos em sigilo, caso o desfecho seja positivo. O paraguaio tem o perfil de centroavante "brigador", como o Leão do Pici não escondeu a busca na janela.

No Catar, onde estava emprestado no Al Rayyan, o ofensivo marcou seis gols e contribuiu com uma assistência. O contrato de empréstimo foi finalizado, com Bareiro voltando ao River, onde — antes do empréstimo — havia atuado em 16 jogos, mas não conseguiu balançar as redes. Antes de jogar nos millonários, Bareiro estava em alta no San Lorenzo, onde chegou a disputar 106 partidas, com 36 tentos anotados e seis assistências.