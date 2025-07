Jhow projeta jogos do Fortaleza nas semis do Brasileirão Feminino A2: "Serão mais duas guerras"

O Fortaleza alcançou um grande feito e um dos objetivos da temporada neste final de semana, ao conquistar o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino com um empate em 0 a 0 diante do Minas Brasília. Presente no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a artilheira das Leoas, Jhow, fez a projeção das próximas partidas do elenco tricolor, que jogará diante do Botafogo nas semifinais, e também disputará a terceira fase da Copa do Brasil da modalidade.

Para ela, os dois jogos irão exigir bastante da equipe cearense, mas um caminho para um título nacional "não é impossível".