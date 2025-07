Athletico-PR entra em acordo com Fortaleza e acerta contratação de Lucas Sasha

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Athletico-PR chegou a um acordo com o Fortaleza e acertou a contratação do volante Lucas Sasha, de 35 anos. O Tricolor do Pici receberá uma compensação financeira pela saída do jogador, que tinha contrato até o fim desta temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. Lucas Sasha deve desembarcar em Curitiba nos próximos dias para realizar exames médicos e, se aprovado, ser integrado ao elenco do Furacão. O momento da equipe paranaense na Série B é de instabilidade: o Rubro-Negro ocupa a nona colocação na tabela, mas está a apenas três pontos do G-4.