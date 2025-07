"Estamos firmes": Paz explica permanência e detalha conversa com Vojvoda

CEO da SAF do Fortaleza justifica decisão de não trocar de treinador, revela papo nas férias e garante discussão sobre mudanças no elenco e no departamento de futebol

O futuro da comissão técnica entrou em pauta depois da derrota para o Santos, que jogou o Leão para a zona de rebaixamento do Brasileirão antes da pausa para o Mundial de Clubes. Além da presença no Z-4 da Série A, o vice-campeonato estadual, a queda na Copa do Brasil e as atuações ruins em alguns jogos estavam na balança no período de análise.

A avaliação do trabalho, a confiança em uma recuperação e uma chamada de vídeo determinaram a permanência de Juan Pablo Vojvoda como técnico do Fortaleza até o fim da temporada, explicou o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 1º.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quatro dias depois do revés para o Peixe, no dia 16 de junho, o Tricolor divulgou um comunicando garantindo a permanência do treinador argentino e reafirmando confiança no trabalho até o fim do ano, período de duração do contrato.

"A gente trabalha com harmonia, diálogo, abertura. O semestre não foi bom, todos nós temos responsabilidade por isso, inclusive o Vojvoda. Eu tenho, o Vojvoda tem, os jogadores têm, as pessoas que estão lá têm responsabilidade. Nem é culpa só de um ou só de outro, nem mais de um ou mais de outro. É todo mundo", ponderou o dirigente.

"A gente tem que agir com razão, com calma. O Vojvoda é um grande profissional e, sim, tomei a decisão de permanência dele. Tomei essa decisão porque cabe a mim isso, com a função que eu tenho, mas converso no departamento de futebol, no Conselho de Administração (da SAF), escuto, pondero, mas tem um respeito pela decisão que é tomada. E a decisão tem ônus e bônus. A torcida está com o Vojvoda, apoia o Vojvoda e eu vou aproveitar para pedir que a torcida também apoie o elenco de jogadores. É fundamental. Se a gente quer sair dessa situação — e nós vamos sair —, precisamos dar as mãos", completou o CEO, apontando um pedido do próprio treinador para que os torcedores apoiem os atletas.