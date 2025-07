Apresentado no Sport, Pedro Augusto relembra fase difícil no Fortaleza: "Aprendi na dor"

Volante Pedro Augusto na chegada ao Estádio Domingão para o jogo Horizonte x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Agora no Sport, Pedro Augusto foi apresentado oficialmente pelo clube pernambucano nesta terça-feira, 1º, e falou sobre sua passagem “conturbada” pelo Fortaleza, como ele mesmo classificou. Na ocasião, o volante relembrou o pênalti perdido na final da Copa Sul-Americana de 2023 — que poderia ter dado o título ao Tricolor — e afirmou ter se tornado um jogador melhor após aprender “na dor”. “Interessante tocar nesse assunto. Achei que não voltaria mais (ao tema). Olhando para trás, depois de enfrentar toda a turbulência que foi esse acontecimento do pênalti, vejo que me ensinou muita coisa. Minha passagem pelo Fortaleza foi um pouco conturbada. Isso não tira a gratidão que tenho e nem o quanto fui feliz lá, mas acredito que essa turbulência teve peso. Também me deu uma casca muito boa para saber jogar sob pressão”, comentou.