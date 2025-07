"Ganhar ou morrer": Pochettino mira retomada em sequência decisiva contra Bahia e Ceará

O Tricolor retorna a campo na quarta-feira, 9 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Nordeste. Na sequência, o Leão encara o Ceará no primeiro Clássico-Rei na Série A 2025 - o último na elite do futebol nacional aconteceu em 2022.

O meio-campista Tomás Pochettino ressaltou a importância da pausa do Mundial de Clubes para o Fortaleza, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 1. O camisa 7 avaliou os próximos dois confrontos importantes no calendário do Tricolor.

"Sabemos que teremos dois jogos muito difíceis, Copa do Nordeste contra o Bahia, um time que é bom, joga muito bem e será complicado, mais ainda fora de casa, e depois o Ceará. Clássico é ganhar ou morrer e assim tem que ser. Somos mandantes e precisamos do apoio da torcida, porque é muito importante esse apoio para os jogadores", disse o atleta.

"Estou muito feliz de renovar com o Fortaleza. A demora foi da negociação. Como toda a negociação, havia discordâncias, porém, chegamos ao mesmo ponto e estou feliz de ter renovado. Gostaria de ter renovado num momento melhor, mas muito feliz pela diretoria e o elenco terem me abraçado desde que cheguei a cidade", disse o jogador argentino.

"Quando paramos era um momento ruim, mas foi bom parar para nos distrairmos, descansar nossa cabeça. Agora é seguir em frente, começar do zero, tivemos saídas do clube, estão chegando novos jogadores que vão nos ajudar muito. Particularmente, a parada foi boa para descansar a cabeça, ver a família. Agora é seguir em frente e trabalhar para conseguir resultados", afirmou.

Ajuda da psicologia no esporte

Com a equipe em má fase, o meio-campista valorizou o trabalho do setor de psicologia do clube e afirmou que cuidar da saúde mental é algo individual e coletivo.

"Acho que todo jogador tem uma ajuda extra na psicologia, seja conversando com profissionais ou com sua própria família. Eu converso bastante com o psicólogo do clube, ele me ajuda muito em momentos de pressão, em jogos que sai tudo errado. É um trabalho que todo jogador tem que fazer todos os dias individualmente, mas coletivamente também. Christian (psicólogo do clube)faz bem o seu trabalho e nos ajuda no que ele pode", disse durante a coletiva.