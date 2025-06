Pedro Augusto se despede do Fortaleza e é anunciado pelo Sport: "Altos e baixos, erros e acertos"

Volante rescinde contrato com o Tricolor e acerta com o Rubro-Negro até o fim de 2026. Jogador era alvo da torcida desde pênalti perdido na final da Sul-Americana

A passagem de Pedro Augusto pelo Fortaleza chegou ao fim. O volante confirmou, nesta terça-feira, 24, a sua saída da equipe por meio de uma publicação em rede social, enquanto o Tricolor divulgou uma nota em seu site oficial. Minutos depois, o Sport anunciou a chegada do meio-campista, com contrato válido até o fim de 2026.

"Ao Fortaleza, o meu muito obrigado. Saio feliz por todo aprendizado e experiências vividas nestes anos. Altos e baixos, erros e acertos, e o orgulho de ter vestido as cores do Laion. Obrigado a todos que torceram por mim, e para mim".

"Aos companheiros, comissão, diretoria e funcionários: grato a vocês pelo dia a dia", disse o jogador na rede social Instagram.

O atleta chegou ao Leão no decorrer da temporada 2023, em que ficou marcado pelo pênalti perdido na final da Copa Sul-Americana, diante da LDU, do Equador. A partir daí, passou a conviver com críticas de parte da torcida, mas fazia parte dos planos de Vojvoda e chegou a renovar o vínculo.

No total, Pedro Augusto fez 71 partidas pelo Fortaleza e conquistou o título da Copa do Nordeste de 2024. Na atual temporada, o volante disputou apenas cinco jogos, sendo a mais recente em 29 de maio, na derrota por 1 a 0 para o Racing-ARG, pela Copa Libertadores.