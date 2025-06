Pedro Augusto deixa o Fortaleza e acerta em definitivo com o Sport

Volante Pedro Augusto se destacou no empate em 1 a 1 entre Rosario Central e Fortaleza, na Argentina / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A passagem do volante Pedro Augusto pelo Fortaleza chegou ao fim. O jogador de 28 anos, que tinha contrato com o Leão do Pici até o fim de 2026, acertou sua ida em definitivo para o Sport, conforme apurou o Esportes O POVO. O contrato deve ser assinado em breve, logo após o atleta ser aprovado nos exames médicos realizados no Recife, em Pernambuco. A negociação entre Fortaleza e Sport não deve envolver compensação financeira, mas os moldes do acordo serão oficializados em breve pelos clubes. O meio-campista chega ao Leão da Ilha com a missão de ajudar o time rubro-negro a escapar do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro – a equipe nordestina é a lanterna, com três pontos e nenhuma vitória conquistada.