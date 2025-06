Acertado com o Fortaleza, José Herrera fica fora de jogo-treino do Argentinos Juniors

O ponta José Maria Herrera, de 22 anos, já tem acordo verbal com o Fortaleza — que definia ainda a forma de pagamento ao Argentinos Juniors —, conforme adiantado pelo Esportes O POVO. Agora, a negociação teve seus últimos detalhes consolidados e o atacante resolve apenas a documentação para viajar ao Brasil e ser anunciado pelo clube cearense.

Na última quarta-feira, 25, Herrera já ficou de fora do primeiro jogo-treino realizado pelo Argentino Juniors antes da bola voltar a rolar. A atividade foi dividida em duas partidas diante do Vélez, sendo a primeira com os titulares e a segunda com os reservas. 'Tucu', como é conhecido o novo reforço do plantel de Vojvoda, ficou de fora de ambas as onzenas.